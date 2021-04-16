Выходные на День Конституции Украины в 2021 году: сколько будем отдыхать

Анна Паскевич Общество 16:05, 16.04.2021 Обновлено: 16:10, 16.04.2021

День Конституции Украины, который ежегодно отмечается 28 июня, в 2021 году приходится на понедельник.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, этот день является нерабочим, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня подряд: 26, 27 и 28 июня.

Всего в июне 2021 года будет десять официальных выходных. Еще один дополнительный нерабочий день предусмотрен в связи с празднованием православного праздника Троицы, которая в этом году выпадает на 20 июня.

В июне 2021 года будет десять официальных выходных

День Конституции Украины является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции.

Он отмечается в годовщину принятия Основного закона депутатами Верховной Рады. Это событие состоялось в 1996 году, на пятый год после провозглашения независимости.

До этого в стране использовалась Конституция УССР. Чтобы принять исторический документ, депутаты работали всю ночь – в целом непрерывно 23 часа. Во время голосования "за" высказались 315 народных избранника.

Украинская Конституция вступила в силу в тот же день, 28 июня 1996 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания LinkedIn дала всем своим сотрудникам неделю оплачиваемых выходных, чтобы избежать профессионального выгорания.

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