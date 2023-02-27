'Выход на границы 1991-го не будет мешать россиянам обстреливать нас': Гудыменко рассказал, какой должна быть окончательная победа Украины

"Выход на границы 1991-го не будет мешать российским оккупантам и дальше обстреливать территорию Украины. Историк и младший сержант Юрий Гудыменко считает, что окончательной победой Украины в войне станет капитуляция Российской Федерации.

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Об этом Гудыменко рассказал в интервью Эспрессо. По его словам, о победе будет объявлено из Севастополя, поскольку из всех временно оккупированных Россией территорий Крым наиболее защищен.

Но этого все равно мало, потому что Россия сможет продолжать атаковать украинские города. В этой связи, по убеждению защитника Украины, Кремль должен принять условия украинской власти и наказать всех военных преступников.

“Выход на границы Украины в 91 году не будет мешать россиянам обстреливать нас калибрами, кинжалами со своей территории. Окончательной победой будет капитуляция Российской Федерации и принятие ею наших условий, посреди которых будет и наказание преступников. Ведь для меня лично война не закончится, пока все эти сволочи, совершавшие преступления в Буче, в Ирпене, в Мариуполе, на Херсонщине. Пока все они не будут наказаны, война будет продолжаться для меня и для очень большого количества военных", – сказал Гудыменко.

Он убежден, что Россия, которая до сих пор живет как империя, не имеет шанса на долгосрочное существование. По словам Гудыменко, страна-агрессор развалится, а вместо этого появятся новые независимые республики.

“Россия пыталась расшириться, но военное поражение наступило быстрее обычного. Теперь она будет сшиваться. Нам предстоит очередной парад суверенитетов, как мы видели в конце 80-х в начале 90-х. Если мы и западные страны правильно реагируем и покажем, что мы готовы поддержать этот парад, тогда нас может ожидать появление на карте новых независимых республик. Тогда Москва будет вынуждена разбираться с ними и оттаскивать туда ресурсы. Это только ускорит нашу победу в этой войне", – объяснил историк.

Следует отметить, что абсолютное большинство украинцев (95%) верят, что наша страна сможет победить в развязанной Россией войне. Более половины (63%) считают, что для этого требуется не менее полугода или больше времени.

Силы обороны Украины будут готовы перейти в контрнаступление весной 2023 года. Главной целью остается освобождение всех временно оккупированных РФ территорий страны, учитывая Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день у России нет больших непривлеченных боеготовых резервов, которые она может развернуть и изменить ход войны против Украины. Поэтому при достаточной и своевременной поддержке Запада украинские Вооруженные силы способны вернуть инициативу на поле боя в 2023 году.

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