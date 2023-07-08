Блог | Выдающийся человек: Залужного отличают честность, искренность и умение очень быстро учиться
Сегодня свой юбилей отмечает Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Залужный Валерий Федорович. И тем более символично, что 50-летний юбилей верного сына Украинского народа совпадает с 500 днем нашей освободительной войны.
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Пана Валерія знаю давно, ще з тих часів, коли ми разом вивчали військову науку в Національному університеті оборони України.
В подальшому, в ході служби на різних посадах ще ближче знайомився з цим видатним чоловіком. Разом ми долали викликі долі та раділи вдачам.
Валерія Федоровича вирізняють чесність, щирість і вміння дуже швидко навчатися – саме такі якості визначають талант сучасного військового керівника.
Від себе особисто та від особового складу Командування об'єднаних сил ЗС України щиро вітаю Головнокомандувача Збройних Сил України з ювілеєм! Нехай він буде завжди здоровий, нехай Бог буде на стороні цієї чудової людини.
Разом переможемо!