Выбор был невелик: что в СССР дарили детям на Новый год

Купить современному ребенку подарок под елку, который точно порадует его на Новый год – задача со звездочкой. Столь велик выбор и разнообразны пожелания малышей. Во времена СССР все было точно наоборот.

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Страна Советов была знаменита своим дефицитом на все. Конечно, касалось это и товаров для детей. OBOZ.UA вспоминает, как выкручивались родители и что дарили своим малышам в новогодние праздники.

Игрушки

Конечно, игрушки в любых обстоятельствах занимают первое место в рейтингах самых популярных новогодних подарков детям. Однако сейчас желанным подарком под елку является какой-то огромный конструктор, коллекционная кукла или игровой гаджет, на который родителям иногда приходится понемногу откладывать деньги весь год.

Чтобы порадовать отпрыска чем-то действительно необычным или интересным, родителям в СССР приходилось привлекать свои социальные связи и "доставать" нечто оригинальное ценой неимоверных усилий. Шикарным подарком считалась кукла, умеющая закрывать глаза и говорить слово "мама". Купить такую в обычном магазине было практически невозможно. Чаще под елку клали маленькие металлические модели машинок или самолетиков, простых пупсов или плюшевых мишек. Иногда родителям приходилось мастерить что-то своими руками. Особенно часто так случалось в селах, куда игрушки не привозили почти вообще.

Сладости и фрукты

Современный подарок автоматически предполагает наличие в нем яркой праздничной коробки, полной конфет. Во времена СССР такая коробка была желанным подарком сама по себе. В частности, потому, что в нее попадали хотя бы 2-3 шоколадных конфеты, которые были в Союзе настоящим дефицитом. А саму ярко раскрашенную коробку потом можно было использовать для хранения разных мелочей.

Радовались советские дети и фруктам, которые находили под елкой. Мандарины и бананы считались подлинной экзотикой. Их ели сами и угощали ими всю семью.

Книги

Иллюстрированные детские издания, являющиеся сейчас отдельным направлением в издательском деле, во времена СССР не были в приоритете. Хотя и такие сокровища время от времени издавали. И подобные книжечки советские дети с радостью находили под елкой. Также ценилась приключенческая литература – романы Жюля Верна, Александра Дюма, Роберта Луиса Стивенсона или Джека Лондона считались настоящим кладом.

Деньги

Регулярная раздача карманных денег не являлась распространенной практикой в СССР. Все равно выбор того, что можно было купить, оставался крайне небольшим. Поэтому деньги становились большим подарком к празднику. Правда, клал их под елку не Дед Мороз – чаще это был подарок от родственников. Бабушки и дедушки нередко откладывали несколько рублей с каждой пенсии, чтобы утешить внуков к праздникам.

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