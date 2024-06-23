'Вы устраиваете врагу ад на земле': Малюк поздравил воинов центра спецопераций 'А' с 30-летием создания

Сегодня, 23 июня, Центр специальных операций "А" СБУ отмечает 30-летие со дня своего создания. Спецназовцы развивались и приобретали боевой опыт вместе с ростом нашего государства, чтобы эффективно его защищать.

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Об этом сказал глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк. Он поздравил спецназовцев с их праздником.

"Теперь ваше подразделение выполняет сверхсложные задачи. И ставит высокие профессиональные стандарты не только для представителей Сил обороны, но и для коллег за границей.

Вы устраиваете врагу ад на земле. Проводите уникальные спецоперации, изменяющие ход войны. Беспощадно выжигаете российские танки и БМП. Уничтожаете военные базы, авиационную технику, ПВО и НПЗ в глубине России. Метко отрабатываете снайперским огнем по оккупантам.

Так, из более чем тысячи уничтоженных Службой вражеских танков более 750 – результат ЦСО "А" СБУ. И дальше – будет больше!" – сказал Малюк.

Он вспомнил погибших в войне с Россией спецназовцев и почтил память Героев.

"К большому сожалению, нам не раз приходилось прощаться с товарищами, погибшими на поле боя. Мы будем помнить и уважать их, как настоящих Героев. А вспоминая о каждом, - уничтожать окупантов с еще большей яростью", - заверил Малюк.

Желаю ЦСО "А" удачных спецопераций и лучших результатов! Чтобы оружие никогда не подводило, а дроны попадали точно в цель.

И традиционно – пусть количество возвратов из задач всегда равно количеству боевых выходов. Крепкого здоровья и железной выдержки! Уверен: вместе мы обязательно выгоним врага из родной земли и добьемся Победы! Спасибо за службу! Слава Украине!", – заключил Малюк.