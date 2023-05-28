'Вы – наши герои!' Зеленский поблагодарил воинов ПВО за спасенные жизни. Фото

В ночь на 28 мая войска РФ выпустили по Украине рекордное количество ударных дронов, однако силы ПВО сбили 52 из 54 запущенных Shahed 136. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников украинского неба за то, что отвели смертельную опасность от гражданских украинцев и сохранили им жизнь.

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Также глава государства отметил самоотверженную работу украинских спасателей, которые, рискуя собой, спасали других. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

После массированной ночной атаки дронами-камикадзе, которую виртуозно отразили защитники неба над Украиной, президент обратился к ним со словами благодарности.

"Силы противовоздушной обороны Украины. Вы слышите сигнал воздушной тревоги иначе, чем большинство. Вы устремляете взгляд вверх, чтобы уничтожать вражеские ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники. Каждое сбитие вражеских дронов и ракет – это спасенные жизни людей", – отметил Зеленский.

Он также отметил то, с каким мужеством и отдачей в очередной раз ликвидировали последствия вражеских ударов и падения обломков дронов спасатели.

"Наши спасатели, которые вовлечены в ликвидацию последствий вражеских ударов. Вы выкладываетесь на полную ради спасения других", – подчеркнул глава государства.

"Вы – наши герои!" – выразил чувства миллионов украинцев Зеленский.

Напомним, в ночь на 28 мая войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе, в Киеве и регионах работала ПВО.

Наибольшее количество иранских дронов враг направил на Киев, в столице есть жертва и пострадавшие в результате падения обломков. В общей сложности силы ПВО сбили 52 дрона из 54 запущенных войсками РФ, из них более 40 – в воздушном пространстве столицы.