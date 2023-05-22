'Вы можете завершить войну уже сейчас': Буданов обратился к оккупантам с призывом сдаваться в плен. Видео

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским оккупантам с призывом сдаваться в плен. Для этого им следует обратится к проекту "Хочу жить".

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Буданов подчеркнул, что сдавшись в плен, россияне помогут быстрее закончить развязанную их страной войну. Соответствующее видео появилось в YouTube.

Глава украинской разведки отметил, что уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой своей цели, которые были поставленные при широкомасштабном вторжении в Украину.

"Я обращаюсь к российским военным, которым повезло выжить в штурмах и разбитых окопах, будет еще хуже. У вас есть выбор: умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект "Хочу жить", который помогает военнослужащим армии России", – сказал он.

Буданов указал, что украинские подразделения уже вывели сотни российских солдат за линию фронта, теперь они в безопасности, живут в нормальных условиях под присмотром Комитета Красного креста. Все они имеют трехразовое питание, возможность звонить домой и даже получать посылки.

При этом все они оформляются как попавшие в плен в бою, поэтому в России им продолжают начисляться и боевые, и зарплата.

Кроме того, у них есть выбор: пересидеть войну и вернуться домой или не возвращаться в РФ вообще. Они смогут просить убежище в Украине и ряде других стран Европейского союза.

"Вы можете закончить войну уже сейчас, не нужно ждать пока вас убьют или тяжело ранят! Обращайтесь в проект "Хочу жить" и мы поможем вытащить вас из надвигающейся мясорубки", – резюмировал Буданов.

Сделать это можно с помощью чат-бота "Хочу жить" https://t.me/spasisebyabot

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Напомним, Украина получает более 3000 запросов в месяц от военных ВС РФ, воюющих против ВСУ на фронте и желающих сдаться в плен. Каждый вывод оккупанта становится отдельной спецоперацией, призванной сохранить жизнь наших воинов и, как бы то ни было, военного преступника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле защитники Украины захватили в плен десятки оккупантов на Донетчине. Военные страны-агрессора сдались нашим воинам под Бахмутом и Марьинкой.

9 мая в Бахмуте оккупант сдался в плен беспилотнику ВСУ. Россиянин бросил оружие и жестами попросил дрон не бомбить его, а затем побежал за ним и попал в руки украинских воинов.

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