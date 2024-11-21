Введение в храм Пресвятой Богородицы: сильные молитвы о покровительстве, замужестве и детях

Третья Пречистая после перехода на новоюлианский календарь отмечается 21 ноября. Этот день символизирует веру, смирение и служение. Традиции праздника побуждают вспомнить о важности христианских добродетелей, воплощением которых была Богородица. В народе говорят, что молитвы в этот день обладают особой силой.

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По преданию, родители Девы Марии до старости дожили бездетными, но искренне молились о ребенке. Господь услышал их просьбы и благословил супругов рождением девочки. Родители дали обет отдать Марию на служение Господу. OBOZ.UA публикует сильнейшие молитвы о покровительстве, замужестве или рождении детей.

История Третьей Пречистой

В трехлетнем возрасте Марию приведи в Иерусалимский храм, где будущая Богородица провела детство, учась духовности и служению. Именно этот день вошел в историю христианства как праздник Введения.

В народе Третью Пречистую называют "воротами зимы", ведь открывает начало зимним обрядам и праздникам. Верующие идут в церковь, чтобы помолиться и поставить свечу перед иконой Пресвятой Богородицы.

Для тех, кто соблюдает Рождественский пост, возможны послабления – разрешается отведать рыбу, блюда с маслом и немного церковного вина.

В день Введения Деву Марию просят о защите, помощи, покровительстве. К Богородице часто обращаются молодые женщины, мечтающие стать матерями, прося о благословении.

Сильная молитва Деве Марии

О Всесвятая Дева, Царица Неба и земли, прежде всех веков избранная Невеста Божия, Ты в последнее время пришла в храм законный для помолвки Жениху Небесному!

Ты оставила людей и дом отца Своего, чтобы принести Себя в жертву – чистую непорочную – Богу. Ты первая дала обет постоянного девства. Помоги и нам хранить себя в чистоте и страхе Божием в течение всех дней жизни нашей, чтобы мы были храмами Духа Святого. Особенно помоги всем, кто в монастырях живут и обручили себя на служение Богу, подражать Тебе, в чистоте девства проводить жизнь свою, но с юных лет нести благое и легкое иго Христово, свято хранить обеты свои. Ты, Всечистая, проведшая все дни юности Своей в храме Господнем вдали от искушений мира сего, в постоянном молитвенном стоянии, во всяком телесном и духовном воздержании, помоги и нам отбивать от себя искушения враждебные, которые от тела, мира и дьявола приходят на нас. с юных лет наших. Помоги нам побеждать их молитвой и постом.

Ты, пребывая с ангелами в храме Господнем, украсилась всеми добродетелями, а больше всего смирением, чистотой и любовью, достойно воспитала Себя, чтобы быть готова вместить телом невместимое Слово Божие, позволь и нам, гордостью овладевшие, несдержанностью и ленивостью, облечься в всякое духовное совершенство, чтобы каждый из нас по Твоей помощи приготовил одежду свадебную для души своей и масло добрых дел, чтобы мы не нагими, а готовыми вышли навстречу бессмертному Жениху нашему и Сыну Твоему – Христу Спасителю и Богу нашему, и чтобы Он принял нас с разумными девами в райские дома, где со святыми сподобил нас прославлять всесвятое имя Отца, и Сына, и Святого Духа и Твое милостивое покровительство всегда, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о помощи в беде

Царица моя преблага, надеется моя и убежище, скорбная радость, брошенная поддержка! Возьми беды мои, возьми скорбь, помоги мне немощному найти силу и веру, чтобы противостоять невзгодам. Тоску мою смягчи, утешишь сердце и не позволь сбиться с верного пути. Аминь.

Молитва о защите и покровительстве

Царица Небесная, оплот мой и надеется моя, обрати на меня свой взгляд и не отречься от искренней просьбы о защите. Не бросай меня на произвол судьбы, отведи беды от меня и моих близких. Не позволь угодить в сети дьявольские и убереги от его последователей. Подари защиту свою и благословения, смягчи сердца и займи в них сострадание. Аминь.

Молитва о искуплении грехов

Богородица, к твоей помощи взываю и на тебя уповаю. Ты видишь мою слабость, и подари исправление и научи любить Господа всей душой и мыслями. Пожалуйста, милосердно дари свою благодать, и даруй усердие жить праведно. Донеси недостойную просьбу мою к отцу нашему. Пошли мне свое благословение. Аминь.

Молитва к зачатию ребенка

О, Всемилостивая, Благая Защитница наша, благословенная Богородица, узнавшая счастье Материнства, в котором волнение, надежды, тревоги и скорби всех земных матерей приняла, не оставь пропащими молитвы от рабов Божиих (имена) и испроси у Сына Твоего и Господа рода нашего, родов легких и счастливой судьбы для младенца.

Озари, Пречистая Мать, рабов своих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодотворны и да увидят они сыновья сыновей своих до третьего и четвертого рода и до желанной старости доживут, и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, которому всякая слава, честь и поклонение подобает Отцу и Святому Духу во веки. Аминь.

Молитва о замужестве

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойного раба Твоего, и вознеси ее к Престолу Бога Сына Твоего, и милостив будет к мольбам нашим. Прибегаю к Тебе как к заступнице нашей: услышь нас, молящихся тебе, покрой нас покровом твоим, и выпроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви и согласия, детям послушания, обиженным терпению, скорбным благодушия, всем же нам разума и благоразумия , милосердия и кротости, чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай мне трудолюбия и благослови труды мои. Если закон Господа Бога нашего повелевает людям жить в честном браке, приведи меня, Матерь Божия, к честному и достойному человеку. Не в угоду моему желанию, но для выполнения назначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному, и создал мужу жену в помощницу, благословил их расти вместе, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне человека трудолюбивого, справедливого и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки и на . Аминь.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал об истории Введения и публиковал искренние поздравления по случаю праздника.

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