Третья Пречистая: суть праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы и теплые поздравления

21 ноября по новоюлианскому календарю православные верующие отмечают один из двенадцати самых больших церковных праздников – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Ранее праздник приходился на 4 декабря. По библейским преданиям родители Девы Марии, Иоаким и Анна, будучи бездетными даже в глубокой старости, пообещали, что если у них родится ребенок, они отдадут его на службу Богу в храм Иерусалимский.

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OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и публикует искренние пожелания. Этот светлый день – прекрасная возможность поздравить родных и близких, а также посвятить время добрым делам.

Введение в храм Пресвятой Богородицы

За непоколебимую веру, большое терпение и любовь к Богу и друг к другу прошение Иоакима и Анны было исполнено. У них родилась дочь. По легенде, к старикам явился ангел Божий и велел назвать девочку Марией, что в переводе с еврейского означает "надежда".

В трехлетнем возрасте девочку отдали на церковное служение. Так Марию повели в храм Господень.

О земной жизни Марии с детских лет до вознесения на небо известно мало. Сохранились предания, что Пречистая Дева в Иерусалимском храме воспитывалась в среде благочестивых дев, усердно читала Священное Писание, постоянно молилась, занималась рукоделием и росла в любви к Богу.

Церковные богослужения в этот день прославляют Деву Марию. Праздник также олицетворяет встречу земного и небесного.

Поздравление с Третьей Пречистой

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Поздравляю с Третьей Пречистой! Пусть свет Пресвятой Богородицы озаряет ваш дом и наполняет ваше сердце миром и радостью в день ее Введения в Храм. Пусть мир будет на нашей земле. Божьего вам покровительства.

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В этот праздник Введения Богородицы желаю вам почувствовать ее ласковое доброе покровительство. Пусть ваша вера крепнет, а душа исполняется благодати.

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С праздником Введения Пресвятой Девы! Пусть ваша жизнь будет наполнена Божьим благословением, молитвами Пресвятой Богородицы и радостью духовного обновления. Пусть Пресвятая Богородица, которая всей душой посвятила себя Богу, дарит вам мудрость, терпение и отвагу следовать праведности. С праздником!

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Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех добрых делах. Пусть твое сердце будет исполнено надежд, и в жизни не будет разочарований.

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Поздравляю с Третьей Пречистой! Пусть в доме царит мир и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, освещающая путь.

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С Третьей Пречистой! Да хранит вас небесная покровительница от скорби и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника живет в вашем сердце долгие годы, наполняя душу бескорыстной любовью к ближним, непоколебимой верой и уверенностью в завтрашнем дне.

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С праздником Введения во Храм Пресвятой Богородицы! Пусть ваше сердце исполнится трепетной любовью к Ней, а Ее покровительство да сопровождает вас каждый день. Мира и добра желаю! Нехай высшие силы оберегают от тревог и бед. И пусть все молитвы Богородицы будут услышаны, да прислушается она к просьбам и исполнит заветные желания!

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В этот светлый день мы с благодарностью молимся Божией Матери, искренне веря в ее покровительство перед Господом! Пусть ее милость, смирение, святость и доброта всегда будут с вами, освещая вашу жизнь и устремляя ваш путь. С праздником!

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Пусть в вашем сердце живет добро, пусть в нем не будет места ненависти, осуждению и унынию. Пусть молитвами Пресвятой Богородицы оберегаются ваши близкие и вы сами. Живите чистыми помыслами и никогда не отчаивайтесь. Пусть Пресвятая Богородица, которая в детстве посвятила себя Богу, благословит вашу жизнь и возвратит ее к духовным истокам. Счастливого праздника!

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Поздравляю с большим праздником! Пусть в ваших душах всегда царит мир и любовь, и благословен будет жизненный путь. Желаю каждому достичь своего успеха, осуществить свои заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пусть Богородица защитит бед, пусть горе никогда не придет на порог вашего дома.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя делать в день Третьей Пречистой.

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