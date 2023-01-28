''Вторая армия мира'' использует резиновые танки на поле боя: в ВСУ объяснили, чего добиваются оккупанты

Российские оккупационные войска используют резиновые танки на поле боя. В Вооруженных силах объяснили, что эту практику "вторая армия мира" применяет для того, чтобы украинские защитники атаковали ложные позиции, а не настоящие вражеские боевые машины.

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Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. "Таким образом, они пытаются создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций мы наносили удары по таким ложным позициям", – пояснил он.

Начальник пресс-центра Сил обороны отметил, что стоимость одного реального танка и одного макета несопоставима.

Кроме того, использование резиновых танков позволяет захватчикам вводить ВСУ в заблуждение и создавать иллюзию усиления какого-либо отдельного направления.

"Но все эти моменты отслеживались, и мы были готовы, что будут именно такие действия", – добавил Ерин.

Напомним, что оккупационные войска РФ используют резиновые муляжи танков на Запорожском направлении. Однако они сдуваются, не успевая выполнить свою основную миссию.

Примечательно, что СМИ уже неоднократно писали о применении Россией сдуваемых ветром муляжей танков.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные танки, демонстрируя свое "присутствие". Для "укрепления" границы беларуская армия тогда задействовала до 7 батальонов.