''Вторая армия мира'' готовится к наступлению: оккупанты за неделю не смогли вытащить свои танки из грязи. Видео

В то время как военные эксперты предупреждают о якобы новом российском наступлении, захватчики продолжают нести потери. И причиной этому не всегда становятся меткие удары украинских защитников.

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Вот, например, в Мангушском районе Донецкой области несколько российских танков "обезоружила" обыкновенная грязь. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Еще 31 января под Урзуфом в направлении Юрьевки на грунтовке застряли шесть вражеских танков. Оккупанты голосили в попытках что-то сделать, чтобы их вытащить. Но тянуть сделать это уже просто нечем.

По состоянию на вторник, 7 февраля, российский "металлолом" все еще на месте. До сих пор "вторая армия мира" не может вытащить свою технику из грязи.

"Вторая армия мира" наносит удар. По большей части – сама по себе", – отметил Андрющенко.

Напомним, российские войска, по оценкам украинских и западных официальных представителей, готовятся к крупномасштабному наступлению на востоке Украины в середине или конце февраля 2023-го. В то же время отдельные лица в стране-агрессоре продолжают выражать скептицизм относительно способности сил РФ к таким действиям в этот период.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинский военный эксперт генерал Романенко заявил, что новое наступление РФ на Украину уже началось. В частности, наступать агрессор пытается на Донбассе. В то же время, считает Романенко, Украине не следует спешить идти вперед, сейчас перед ВСУ стоит важнейшая задача – "минусовать" живую силу и технику РФ и перерезать логистику врага. Позднее это позволит успешно вести контрнаступление и освобождать родную землю.