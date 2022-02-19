В результате, конечно, рассудит всех история. И вся эта мерзость с "защитой русских людей" когда-нибудь попадет в учебники, как пример грязных манипуляций диктаторского московского режима.

Что интересно, когда русских и русскоговорящих действительно убивали в бывших азиатских республиках и на Кавказе, милейшая страна-защитница и пальцем не пошевелила, чтобы за них вступиться и защитить. И не то, чтобы сил не было – желанием не горели.

При всей абсурдности происходящего и при том, что я не должен, вроде как иметь сопереживания о судьбе беженцев в Россию из оккупированных территорий, мне все равно жаль обманутых и использованных путинским режимом людей. Я представляю их ужас. Много моих друзей и знакомых так же бросали свои дома в 14 году и уезжали в Украину от ласковой поступи русского мира.

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Русские ехали. И русскоязычные. Спасались от спасителей, хвостом их по голове, тех спасителей.

Тогда была война настоящая. А сегодня выдуманная кремлевскими пропагандонами. И сегодня на территориях люди мне чужие, а все равно жаль их. То, что с ними сейчас делают кремлевские технологи - за гранью нравственности, как, впрочем, и все, что делает Кремль.

Мне интересно, а в окружении великого собирателя земель русских, есть курящие? А, может быть, у кого-нибудь из них завалялась золотая табакерка потяжелее? Ведь все путинские прихлебалы, те, которые с домами, счетами, детьми на загнивающем Западе, не могут не понимать, что еще чуть-чуть – и они пойдут по миру голые и босые, а их детки поедут доучиваться в Мытищи.

Должен же кто-то в окружении объяснить плешивенькому Чингисханчику, что он не прав. Убедительно объяснить. Как императору Павлу когда-то объяснили.

Кризис пройдет, переживем. А память останется. И у нас, и в учебниках. Кто именно в этой истории настоящий поц – давно уже всем понятно.

Мирных всем выходных. И не только выходных.