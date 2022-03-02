ВСУ захватили шесть новейших российских танков Т-80БВМ под Харьковом. Фото трофеев

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Вооруженные силы Украины захватили шесть новейших танков российских оккупантов. Речь идет о машинах Т-80БВМ.

Указанные танки из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, которая является одной из самых элитных частей оккупантов. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, опубликовав также соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Разгромить две российские БТГр удалось силами одного батальона ВСУ на БМП-2 с одним ПТРК Javelin.

Кроме танков, захвачен также топливозаправщик.

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"Скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили ещё и топливозаправщик", – написал журналист.

Бутусов подчеркнул, что Т-80БВМ вооружены новейшими подкалиберными и управляемыми снарядами.

OBOZREVATEL уже писал, что ВСУ под Харьковом разгромили одну из самых элитных боевых частей российской армии – 200-ю мотострелковую бригаду ВС РФ.

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