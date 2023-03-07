ВСУ уже начали использовать высокоточные авиабомбы JDAM-ER в войне с Россией, – американский генерал

Вооруженные силы Украины уже начали использовать высокоточные авиабомбы Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) против российских оккупационных войск. Они могут поражать цели на расстоянии около 75 километров.

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Об этом рассказал генерал ВВС США, глава ВВС США в Европе Джеймс Хекер. По его словам, украинский запас этих бомб в настоящее время относительно невелик, но они уже могут представлять реальные проблемы для российских вооруженных сил.

Стандартные комплекты JDAM предназначены для сопряжения с различными типами неуправляемых бомб серии Mk 80 и другими боеприпасами. Полный комплект JDAM состоит из новой хвостовой части, которая содержит систему наведения с инерциальной навигационной системой (INS) с помощью GPS, и планки, которые проходят в другом месте вдоль корпуса бомбы, что дает ей ограниченную способность лететь к назначенной цели.

Типичный JDAM может, в зависимости от высоты, на которой он выпущен, поражать цели на расстоянии до 25 километров. Добавление к JDAM-ER комплекта крыльев увеличивает дальность полета снаряда примерно до 75 км.

Точная конфигурация JDAM-ER, которые Украина получила, пока неясна. Генерал Хекер также называл их GBU-62. Тем не менее, единственным ранее известным вариантом GBU-62 является GBU-62(V)1/B, также известный как Quickstrike-ER, который сочетает в себе комплект JDAM-ER с Mk 64 Quickstrike.

Хотя мины Quickstrike основаны на бомбах серии Mk 80, они не предназначены для использования в качестве ударного оружия общего назначения. Поэтому, вероятно, JDAM-ER для Украины имеют в своей основе более традиционные бомбы. Существует вероятность того, что "боеголовки" могут быть минами Quickstrike, переделанными обратно в стандартные бомбы.

Также неясно, какие платформы используют украинские силы для запуска этого оружия. Генерал Хекер упомянул о JDAM-ER сразу после того, как рассказал об интеграции американских высокоскоростных противорадиоактивных ракет AGM-88 (HARM) на истребители МиГ-29 Fulcrum и Су-27 Flanker ВВС Украины.

Хекер также подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено. Но даже небольшое количество JDAM-ER создаст новые проблемы для российских сил.

Подтверждение главой USAFE того, что украинские силы используют JDAM-ER, действительно интересно, поскольку уже появились слухи о том, что многочисленные видеоролики, появившиеся в социальных сетях в последние дни, могут показывать случаи применения этого оружия.

Стандартный JDAM самолет может запустить по неподвижным целям в любую погоду, а потом быстро увеличить дистанцию ​​между ним и обороной противника. Часть пакета наведения INS означает, что бомба должна сохранять значительную степень точности, даже если сигнал GPS заглушается или теряется иным образом. Затем комплект крыла JDAM-ER расширяет досягаемость оружия и помогает еще больше повысить "живучесть".

Генерал Хекер особо отметил, что JDAM-ER дает украинским силам возможность поражать совершенно новые наборы целей, которые могут быть вне досягаемости существующего оружия воздушного базирования и наземных систем, включая поставленную США высокомобильную артиллерию: ракетные системы (HIMARS), а также РСЗО M270 (MLRS), предоставленные другими странами.

HIMARS и MLRS являются одними из самых дальнобойных высокоточных ударных вооружений Украины, но максимальная дальность их ракет составляет около 70 км. Кроме того, они содержат боеголовки класса 200 фунтов. Украинские JDAM-ER потенциально могут быть типами класса до 2000 фунтов, обеспечивая гораздо более разрушительную способность и резко расширяя наборы целей, которые они могут надежно уничтожить.

Напомним, весна 2023 станет решающей в войне России против Украины. Если государство-агрессор не достигнет поставленных целей в течение следующих трех месяцев, оно не сможет продолжать агрессивную войну.