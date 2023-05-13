ВСУ продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута: идут активные бои, – Маляр

Вооруженные силы Украины продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Сейчас там идут активные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

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Путинская армия несет значительные потери. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично. По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются", – говорится в сообщении.

По словам Маляр, корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия.

"Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен. Однако в самом городе ситуация сложнее. Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужества наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", – добавила она.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины добились успехов в ходе локальных контратак к северо-западу от Бахмута на Донетчине. На видео попало, как оккупанты бежали, пытаясь спастись от огня украинской артиллерии, на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км от города.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что войска РФ несут сумасшедшие потери на Донецком оперативном направлении. По его словам, больше всего оккупантов воины Сил обороны ликвидируют в районе Бахмута, за который ведутся ожесточенные бои.

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