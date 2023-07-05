ВСУ получили внедорожник от фонда Романа Зозули и Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation вместе с волонтерским фондом Романа Зозули "Народная армия" передал бойцам Днепропетровского отдельного батальона внедорожник Nissan Navara.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль доставлен из Европы сотрудниками фонда, отремонтирован, оборудован специальным устройством ночного видения.

Авто уже работает в зоне боевых действий и помогает украинским защитникам успешно выполнять поставленные задачи.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 130 авто, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.