ВСУ получили ударные БПЛА 'Лазар' от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation приобрел и передал два специальных тактических комплекса беспилотного авиационного комплекса "Лазар".

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Эти комплексы уже стоят на вооружении ВСУ.

Оборудование было передано личному составу бригады специального назначения. Среди военнослужащих аппараты получили условное название Favbet-1 и Favbet-2.

В целом при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 95 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.