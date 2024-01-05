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ВСУ получили на передовую 260 авто при содействии Favbet Foundation

Глеб Иванов
Общество
1 минута
1,4 т.
ВСУ получили на передовую 260 авто при содействии Favbet Foundation

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны с начала полномасштабного вторжения России получили 260 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

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Об этом сообщил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

В основном речь идет о пикапах и внедорожниках высокой проходимости, которые помогают защитникам выполнять не только логистические, но и боевые задачи вблизи линии фронта.

"Каждый дополнительный автомобиль на передовой – это в первую очередь спасенные жизни наших защитников. Это повышенные шансы на своевременную эвакуацию и предоставление квалифицированной медицинской помощи раненым. В 2024 году мы продолжим системно помогать ВСУ в том числе автомобилями", - заявил президент Favbet Foundation Андрей Матюха. .

На днях фонд Favbet Foundation передал бойцам ВСУ сразу три внедорожника. Это автомобили Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder и Isuzu Pick Up. Их передали в распоряжение подразделений, вовлеченных в организацию обороны в Донецкой области.

Напомним, в число 260 авто входят также 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek, которые Favbet передал ударным ротам "Армии дронов".

ВСУ получили на передовую 260 авто при содействии Favbet Foundation

При содействии Favbet Foundation ВСУ получили также более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.