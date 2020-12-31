ВСУ получили модернизированный самолет для тренировок

Летчики Вооруженных сил Украины получили отремонтированный и модернизированный учебно-тренировочный самолет Л-39М1. Его защитникам передал Одесский авиационный завод.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", это уже вторая обновленная машина за год. В частности, самолет оборудован модернизированным авиационным двигателем АИ-25ТЛШ с улучшенными техническими характеристиками. Кроме того, на нем установлена современная система объективного контроля БУР-4-1-07. Все это позволяет расширить диапазон учебных упражнений и повысить безопасность летной подготовки.

Кроме того, в "Укроборонпроме" анонсировали ремонт модернизированных ранее самолетов Л-39М. Их особенностью является не только обновленный двигатель АИ-25ТЛШ и бортовой универсальный регистратор БУР-4-1-07, но и современный самолетный бортовой тренажерный комплекс БТК-39.

К тому же, органы управления машиной, прицельная головка, и отдельные элементы кабины изготовлены таким образом, чтобы максимально приблизить информационное поле кабины к информационному полю боевых самолетов-истребителей и штурмовиков.

Показательно, что аппаратная и программная части авиационного комплекса изготовлены в Украине в рамках программы импортозамещения.

"Использование Л-39М позволяет отрабатывать в реальном полете действия летчика и восстанавливать и поддерживать летные навыки под наблюдением инструктора, необходимые при перехвате воздушных целей и работе по наземным целям, а также другие боевые алгоритмы без применения реальных боевых пусков", – пояснили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL: