ЗСУ отримали модернізований літак для тренувань

Льотчики Збройних сил України отримали відремонтований та модернізований навчально-тренувальний літак Л-39М1. Його захисникам передав Одеський авіаційний завод.

Як повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", це вже друга оновлена машина за рік. Зокрема, літак обладнаний модернізованим авіаційним двигуном АІ-25ТЛШ з поліпшеними технічними характеристиками. Крім того, на ньому встановлена сучасна система об’єктивного контролю БУР-4-1-07. Все це дозволяє розширити діапазон навчальних вправ та підвищити безпеку льотної підготовки.

Крім того, в "Укроборонпромі" анонсували ремонт модернізованих раніше літаків Л-39М. Їхньою особливістю є не лише оновлений двигун АІ-25ТЛШ і бортовий універсальний реєстратор БУР-4-1-07, а й сучасний літаковий бортовий тренажерний комплекс БТК-39.

До того ж органи керування машиною, прицільна головка, та окремі елементи кабіни виготовлені так, щоб максимально наблизити інформаційне поле кабіни до інформаційного поля бойових літаків-винищувачів і штурмовиків.

Показово, що апаратна та програмна частини авіаційного комплексу виготовлені в Україні в межах програми імпортозаміщення.

"Використання Л-39М дозволяє відпрацьовувати в реальному польоті дії льотчика та відновлювати й підтримувати льотні навички під наглядом інструктора, потрібні під час перехоплення повітряних цілей та роботи по наземних цілях, а також інші бойові алгоритми без застосування реальних бойових пусків", – пояснили фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL: