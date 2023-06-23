ВСУ получили еще один внедорожник Mazda от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mazda B2500.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже задействован в выполнении боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.

Кроме авто, военнослужащие получили БПЛА Mavic 3Т и 4 планшета Samsung Tab А7.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.