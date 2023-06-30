ВСУ получили 130 автомобилей при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation

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Вооруженные Сили Украины и другие Силы обороны получили уже 130 автомобилей для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.

130-й по счету автомобиль получили бойцы-минометчики, работающие на востоке страны.

В их распоряжение поступил микроавтобус Volkswagen Transporter.

"Сегодня каждый автомобиль для ВСУ — это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов. Процесс поиска, закупки и подготовки машин для ВСУ не останавливается ни на минуту. Сегодня мы прошли отметку в 130 автомобилей и работаем дальше — до победы", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.