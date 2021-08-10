ВСУ, политики, волонтеры или церковь: социологи выяснили, кому больше всего доверяют украинцы

Вооруженные силы Украины остаются лидерами среди государственных институтов, которым доверяют граждане страны. Им отдают предпочтение 68% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа. За ВСУ в списке доверия следуют волонтерские организации (им доверяют 64% опрошенных украинцев), церкви (63,5%), государственная служба по чрезвычайным ситуациям (61%) и главы гор- и сельсоветов, где проживает отдельный респондент (57%).

Среди лиц большой политики в Украине наибольшим доверием граждан продолжает пользоваться украинский гарант Владимир Зеленский. В опросе о нем положительно отозвались 33% респондентов, но в то же время 61% указали, что не доверяют Зеленскому. Его главному оппоненту – Петру Порошенко – доверяют 18% опрошенных украинцев, но не доверяют – 77%.

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Наименьшим доверием среди украинцев пользуются российские СМИ (79% опрошенных), чиновники и госаппарат (76%) и Верховная Рада (75%). Среди политиков, которые не вызывают у граждан доверия, особенно отличились Виктор Медведчук (78% опрошенных не доверяют ему), Вадим Рабинович (74%) и Арсен Аваков (73%).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский назначил новых командующих в штабы Вооруженных сил Украины. Он указал преимущества новых руководителей армии.