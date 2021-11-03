ВСУ ответили на атаки оккупантов и подавили огонь: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки, 2 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные силы Украины ответил на атаки оккупантов и подавили огонь.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС. Отмечается, что в двух нарушениях враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Оккупанты открывали огонь по ВСУ в сторону Павлополя, Новозвановки, Причепиловки, Новолуганского, Майорска. Они применяли минометы, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав ОС выразило соболезнования родным и близким героя.

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По словам офицера ВСУ и блогера Сергея Нещадима, оккупанты за прошедшие сутки потеряли два человека. В Twitter он написал, что речь идет о двух "300-х" (6 омсп 2АК, небоевой, подрыв на НВП).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Запорожье попрощались со старшим солдатом Вооруженных сил Украины, военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады Виктором Рачугиным. Он погиб во время обстрела в Луганской области на Донбасе.