ВСУ отремонтировали мост на главной дороге от Бахмута до Часового Яра – CNN

Силы обороны Украины отремонтировали мост на главной дороге, соединяющей село Часов Яр с городом Бахмут, что в Донецкой области. Ранее его разрушили российские оккупационные войска.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN. Эксперты проанализировали фото и видео, которые подтверждают, что мост починен.

Переправа была обстреляна российской артиллерией, в результате чего на ней образовалась большая воронка, из-за которой дорога стала непригодной для использования. Из-за этого украинские защитники вынуждены были использовать грунтовые дороги для снабжения своих сил, защищающих город, в котором ведутся ожесточенные бои.

На кадрах, которые рассмотрели журналисты, видно, что на вершине кратера установлен временный мост, и видно, как по нему проезжает автомобиль.

Отмечается, что ремонт моста может означать повторное открытие жизненно важной линии снабжения для украинских сил в Бахмуте.

Добавим, что оборона Бахмута позволяет Украине выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступлениям. Более того, ежедневно в боях за город страна-террористка Россия теряет штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский Бахмут может пасть в ближайшие дни. В Министерстве обороны Украины отреагировали, заметив, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело, и призвали доверять решениям военных.

– Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что вопрос результата боев за Бахмут может быть решен в течение нескольких ближайших суток. Украинские Силы обороны могут либо продолжить удерживать позиции, либо предпринять другие действия.

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