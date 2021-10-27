ВСУ отработали уничтожение десанта противника с применением САУ 'Гвоздика'. Фото и видео

На Херсонщине состоялись учения с использованием расчетов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Отрабатывали отражение условного наступления морского десанта противника.

САУ "Гвоздика" производили обстрелы по координатам, предоставленным из беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.

По легенде военных маневров, военнослужащим батареи САУ перед занятием позиций нужно было преодолеть препятствия и отразить нападение условной группы диверсионщиков.

Как отметили в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины, основным условием для успешности выполнения этой боевой задачи должно быть быстрое изменение позиций. Поскольку якобы у условного противника есть современные средства разведки, а также высокоточное артиллерийское вооружение.

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Расчеты беспилотников провели разведку, выявив наиболее важные цели. Благодаря чему координаты передавались в режиме реального времени, что, в свою очередь, позволило одиночно поражать цель и залпово поражать большие участки территории.

В Командовании подчеркнули, что артиллеристы справились с этой задачей хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракеты для украинских патрульных катеров, которые в рамках военной помощи от Великобритании может получить Украина, позволят эффективно отражать атаки страны-агрессора России в Черном и Азовском морях. В случае особой необходимости военные корабли противника могут быть уничтожены.