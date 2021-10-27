ВСУ отработали уничтожение десанта противника с применением САУ "Гвоздика". Фото и видео

Ксения Лисовицкая
Ксения Лисовицкая
Общество
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ВСУ отработали уничтожение десанта противника с применением САУ 'Гвоздика'. Фото и видео

На Херсонщине состоялись учения с использованием расчетов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Отрабатывали отражение условного наступления морского десанта противника.

САУ "Гвоздика" производили обстрелы по координатам, предоставленным из беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.

По легенде военных маневров, военнослужащим батареи САУ перед занятием позиций нужно было преодолеть препятствия и отразить нападение условной группы диверсионщиков.

Как отметили в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины, основным условием для успешности выполнения этой боевой задачи должно быть быстрое изменение позиций. Поскольку якобы у условного противника есть современные средства разведки, а также высокоточное артиллерийское вооружение.

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Расчеты беспилотников провели разведку, выявив наиболее важные цели. Благодаря чему координаты передавались в режиме реального времени, что, в свою очередь, позволило одиночно поражать цель и залпово поражать большие участки территории.

В Командовании подчеркнули, что артиллеристы справились с этой задачей хорошо.

Артилеристи відпрацьовували відбиття умовного наступу морського десанту супротивника.
Беспилотники предоставляли координаты, что позволило точно поражать цель.
Расчеты беспилотников провели разведку, обнаружив более принципиальные цели.
Военнослужащим нужно было отразить нападение условной группы диверсионщиков.
Военнослужащим батареи САУ перед занятием позиций нужно было преодолеть препятствия.
ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ракеты для украинских патрульных катеров, которые в рамках военной помощи от Великобритании может получить Украина, позволят эффективно отражать атаки страны-агрессора России в Черном и Азовском морях. В случае особой необходимости военные корабли противника могут быть уничтожены.