ВСУ обстреляли из гранатометов на Донбассе

За прошедшие сутки, 31 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв ВСУ из гранатометов и другого оружия.

Боевых потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-службе штаба ООС. В ответ на обстрелы противника Вооруженные силы Украины огонь не открывали.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские войска открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "крыло", который был подавлен радиоэлектронными средствами.

Неподалеку Лебединского войска РФ осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а у населенного пункта Пески – с автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки – из крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования России открыли огонь из тяжелой артиллерии в сторону позиций ВСУ. В то же время наблюдатели ОБСЕ зафиксировали скопление вражеской техники, в том числе танков, вблизи линии разграничения.