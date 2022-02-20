ВСУ готовы дать мощный отпор врагу: появились фото и видео учений украинских военных

Вооруженные силы Украины продолжают активную фазу подготовки воинских частей и подразделений в рамках командно-штабных учений "Заметіль-2022". Они проходят на определенных военных полигонах по всей территории страны и в условиях, максимально приближенных к боевым.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев. В пресс-службе ОС поделились зрелищными кадрами из украинских военных учений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что все спланированные тренировки и учения должны повысить уровень профессиональной подготовки личного состава. А также отработать взаимодействие с подразделениями как национальных ВСУ, так и других составляющих сил обороны и безопасности государства.

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Так, военнослужащие совершенствуют свои способности по обороне, противовоздушному прикрытию подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действиям противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника.

Наев подчеркнул, что командиры всех звеньев учатся думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на обретенный боевой опыт. Кроме того, действовать быстро и принимать решения на предупреждение действий условного противника..

"Личный состав вкладывается в определенные сроки, а командиры показывают высокий уровень подготовки. Указанные мероприятия будут продолжаться в определенном порядке и дальше", – подытожил командующий ОС.

Отметим, что в настоящее время все войска и силы, подчиненные Командованию Объединенных сил ВС Украины, продолжают подготовку в соответствии со спланированными мерами в рамках учений "Заметіль-2022".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в рамках учений "Заметіль-2022" украинские военнослужащие отработали меры по отпору "противника" в пограничной полосе. Бойцы ВСУ тренировали вести огонь из комплексов NLAW, Javelin и другого вооружения, предоставленного Украине партнерами.