ВСУ готовы дать мощный отпор врагу: появились фото и видео учений украинских военных

Марина Лисничук
Общество
3 минуты
21,5 т.
ВСУ готовы дать мощный отпор врагу: появились фото и видео учений украинских военных
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Вооруженные силы Украины продолжают активную фазу подготовки воинских частей и подразделений в рамках командно-штабных учений "Заметіль-2022". Они проходят на определенных военных полигонах по всей территории страны и в условиях, максимально приближенных к боевым.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев. В пресс-службе ОС поделились зрелищными кадрами из украинских военных учений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что все спланированные тренировки и учения должны повысить уровень профессиональной подготовки личного состава. А также отработать взаимодействие с подразделениями как национальных ВСУ, так и других составляющих сил обороны и безопасности государства.

Видео дня
В ВСУ продолжаются командно-штабные учения "Заметіль-2022"

Так, военнослужащие совершенствуют свои способности по обороне, противовоздушному прикрытию подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действиям противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника.

ВСУ на учениях совершенствуют свои способности по обороне
Учения ВСУ проходят на определенных полигонах по всей Украине

Наев подчеркнул, что командиры всех звеньев учатся думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на обретенный боевой опыт. Кроме того, действовать быстро и принимать решения на предупреждение действий условного противника..

ВСУ в рамках учений давали отпор условному противнику
К учениям привлечены разные подразделения ВСУ

"Личный состав вкладывается в определенные сроки, а командиры показывают высокий уровень подготовки. Указанные мероприятия будут продолжаться в определенном порядке и дальше", – подытожил командующий ОС.

ВСУ и дальше будут вести учения

Отметим, что в настоящее время все войска и силы, подчиненные Командованию Объединенных сил ВС Украины, продолжают подготовку в соответствии со спланированными мерами в рамках учений "Заметіль-2022".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в рамках учений "Заметіль-2022" украинские военнослужащие отработали меры по отпору "противника" в пограничной полосе. Бойцы ВСУ тренировали вести огонь из комплексов NLAW, Javelin и другого вооружения, предоставленного Украине партнерами.

Обращение команды OBOZREVATEL
Украинановости УкраиныВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеВооруженные силы Украинывоенные учения