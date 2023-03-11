ВСУ близко: украинцы оставили ''приветы'' оккупантам в Луганске. Фото

Патриоты в оккупированном Луганске передали новые "послания" российским захватчикам. Врагу напомнили, что Вооруженные силы Украины уже близко и освобождение Луганщины произойдет совсем скоро.

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Об этом 11 марта рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая лента". "С каждым днем нас становится все больше, и в этой борьбе за нашу свободу мы будем идти до конца", – говорится в публикации.

Партизаны заверили, что остановятся только тогда, когда последний оккупант будет изгнан с украинской земли.

Новые граффити, плакаты и желтые ленты активистов напоминают захватчикам, что освобождение оккупированной Луганщины уже близко.

В "Желтой ленте" также призвали украинцев поддержать движение национального сопротивления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель ОВА Сергей Гайдай рассказал о самом слабом участке фронта на Луганщине. Однако даже там у врага ничего не получается, позиции ВСУ остаются неизменными.