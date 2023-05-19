ВСУ атаковали позиции оккупантов на левом берегу Днепра: ликвидированы 12 захватчиков, техника и склад боеприпасов

Вооруженные силы Украины атаковали позиции российских оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате подразделения путинской армии понесли большие потери.

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В частности, в течение дня было ликвидировано 12 российских военных. Об этом сообщили в сводке Оперативного командования "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения путем отличного выполнения огневых задач символически "уложили" на левом берегу 6 "Гвоздик" – самоходные артустановки, из которых оккупанты били по правобережью", – говорится в сообщении.

Также была "демилитаризована" крупнокалиберная гаубица "Мста-Б", комплекс наблюдения "Муром-М" и склад боеприпасов.

"А 12 бойцов "2-й армии мира" получили билеты на концерт Кобзона", – добавили в ОК.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 18 мая на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновений. Самые жаркие бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.

– За прошедшие сутки враг совершил 39 ракетных и 39 авиаударов, 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Более подробно можно почитать в последней сводке ГШ ВС Украины по ссылке.

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