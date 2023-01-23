Украинцы показали рекордный уровень поддержки вступления страны в НАТО – опрос

Большинство жителей Украины (86%) поддержало бы присоединение нашей страны к НАТО в случае проведения референдума. Этот показатель является самым высоким за историю наблюдений в Украине.

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Соответствующий соцопрос 14-16 января 2023 года провела группа "Рейтинг" методом телефонных интервью. По словам экспертов, ошибка репрезентативности не превышает 3,1%.

Социологи выяснили, что против вступления в НАТО выступили бы всего 3% респондентов. Еще 8% не голосовали бы на референдуме.

В "Рейтинге" отметили, что за последние месяцы количество украинцев, одобряющих возможное вступление в Североатлантический Альянс, выросло. Так, в начале октября-2022 сторонников этой идеи было 83% (на три процентных пункта ниже, чем сейчас).

Что касается вступления в Европейский Союз, то согласно новому опросу за это выступает 87% жителей. Против – 3%, не проголосовали бы – 8%.

Как писал OBOZREVATEL:

– Большинство граждан Украины стали еще более положительно относиться к распаду СССР. Если в 2020 году "тосковали" по Советскому Союзу около 32%, то к концу 2022 года этот показатель уменьшился до 12%.

– Также социсследования показали, что абсолютное большинство граждан Украины полностью уверено в неотвратимой победе нашего государства в войне с Россией. Большая часть считает, что мы сможем ее одержать в течение года.

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