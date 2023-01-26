Встречались на желтой кухне: новая история из Днепра в музее 'Голоса Мирных'

Фото ярко-желтой кухни на фоне разрушенной многоэтажки облетело весь мир. Это все, что осталось от квартиры Заслуженного тренера Украины по боксу Михаила Кореновского. В момент ракетного удара его жена и дочери были на прогулке. Михаил выйти из дома не успел...

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Об этой ужасной трагедии Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова рассказал ученик, друг и сосед тренера – Алексей Емельянов.

"Был очень большой удар, толчок, взрыв... Друзья начали звонить по телефону, писать. Через 15 минут мы уже были там и пытались как-то помочь. Было много раненых, люди выходили из своих подъездов, даже уцелевших, все в крови"... Ситуация была катастрофической", – вспоминает Алексей.

Он звонил другу и надеялся, что тот не берет трубку из-за перегрузки мобильной сети. Все до последнего надеялись, что Михаил все-таки успел выйти, ведь должен был присоединиться к семье на прогулке. К сожалению, мужчина погиб. Кадр с его яркой кухней стал символом счастливой жизни, которая оборвалась в мгновение ока.

"Я неоднократно был на этой кухне, сидели, чай пили... Только эта кухня, ярко-желтая, которую все видели, – только она осталась. И яблоки на столе стоят. Смотреть просто невозможно", – признается Алексей.

Мужчина вспоминает Михаила как светлого, доброго, оптимистического человека, который всегда приходил на помощь. Алексей знал Михаила 20 лет как одного из своих тренеров, а затем и второго. Они жили рядом, дружили семьями, их дети общались и дружили. Вместе отмечали праздники, детские дни рождения, купались на Крещение.

"Когда прохожу мимо дома и вижу, что там, где недавно жили люди, строили планы, мечтали, любили, теперь пропасть – тяжело о чем-то думать, кроме злобы, ненависти к тем, кто это сделал. Очень горько, очень грустно", – делится Алексей. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История, которой поделился Алексей, вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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