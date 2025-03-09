"Встане Україна і розвіє тьму неволі": самые известные цитаты Тараса Шевченко, актуальны и сейчас
9 марта исполняется 211 лет со дня рождения Тараса Шевченко – выдающегося поэта, прозаика, мыслителя, живописца, этнографа и общественного деятеля. Его имя стало символом борьбы за свободу, а его творчество – источником силы и вдохновения для украинцев. Шевченко не только оставил после себя бессмертное наследие, но и стал проводником национальной идентичности, запечатлев в своих строках стремление к справедливости, правде и независимости.
Сегодня, когда Украина снова вынуждена бороться за свою свободу в войне против российского агрессора, пророческие слова Кобзаря раздаются еще мощнее. Его поэзия – это голос непокоренной нации, вдохновляющий защитников, укрепляющий дух и напоминающий, что борьба за свободу продолжается. OBOZ.UA собрал самые известные цитаты Кобзаря об Украине, свободе и борьбе.
Цитаты Шевченко об Украине
***
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори –
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того –
Я не знаю бога.
Поховайте та вставайте.
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
***
Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати
І спати на волі.
***
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
***
Любіть Україну свою,
Любіть її во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть!
***
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю!
***
Ох, не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
* * *
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра…
***
Україно, Україно!
Серце моє, ненько!
Як згадаю твою долю –
Заплаче серденько."
* * *
Любітеся, брати мої,
Украйну любіте,
і за неї, безталанну,
Господа моліте.
Цитаты Шевченко о борьбе за свободу
***
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
***
Так сміються ж з України
Стороннії люди!
Не смійтеся, чужі люде!
Церков-домовина
Розвалиться… і з-під неї
Встане Україна .
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..
***
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.
***
…Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко сиротині,
А ніхто не бачить...
Тілько ворог, що сміється...
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине —
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!
***
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море.
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