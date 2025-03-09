'Встане Україна і розвіє тьму неволі': самые известные цитаты Тараса Шевченко, актуальны и сейчас

9 марта исполняется 211 лет со дня рождения Тараса Шевченко – выдающегося поэта, прозаика, мыслителя, живописца, этнографа и общественного деятеля. Его имя стало символом борьбы за свободу, а его творчество – источником силы и вдохновения для украинцев. Шевченко не только оставил после себя бессмертное наследие, но и стал проводником национальной идентичности, запечатлев в своих строках стремление к справедливости, правде и независимости.

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Сегодня, когда Украина снова вынуждена бороться за свою свободу в войне против российского агрессора, пророческие слова Кобзаря раздаются еще мощнее. Его поэзия – это голос непокоренной нации, вдохновляющий защитников, укрепляющий дух и напоминающий, что борьба за свободу продолжается. OBOZ.UA собрал самые известные цитаты Кобзаря об Украине, свободе и борьбе.

Цитаты Шевченко об Украине

***

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отоді я

І лани і гори –

Все покину і полину

До самого бога

Молитися... А до того –

Я не знаю бога.

Поховайте та вставайте.

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

***

Страшно впасти у кайдани,

Умирать в неволі,

А ще гірше – спати, спати

І спати на волі.

***

Подивіться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну,

Розкуйтеся, братайтеся,

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля.

***

Любіть Україну свою,

Любіть її во время люте,

В останню тяжкую минуту

За неї Господа моліть!

***

Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що прокляну святого Бога,

За неї душу погублю!

***

Ох, не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

* * *

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра…

***

Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю –

Заплаче серденько."

* * *

Любітеся, брати мої,

Украйну любіте,

і за неї, безталанну,

Господа моліте.

Цитаты Шевченко о борьбе за свободу

***

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

***

Так сміються ж з України

Стороннії люди!

Не смійтеся, чужі люде!

Церков-домовина

Розвалиться… і з-під неї

Встане Україна .

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить,

І помоляться на волі

Невольничі діти!..

***

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі.

***

…Обідрана, сиротою

Понад Дніпром плаче;

Тяжко-важко сиротині,

А ніхто не бачить...

Тілько ворог, що сміється...

Смійся, лютий враже!

Та не дуже, бо все гине —

Слава не поляже;

Не поляже, а розкаже,

Що діялось в світі,

Чия правда, чия кривда

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!

***

Розкуються незабаром

Заковані люде,

Настане суд, заговорять

І Дніпро, і гори!

І потече сторіками

Кров у синє море.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ИИ оживил известнейшие произведения Шевченко.

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