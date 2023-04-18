Встал на защиту Украины после аннексии Крыма: на фронте погиб военный из Ивано-Франковска Олег Койляк. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего защитника. На фронте погиб военный из Ивано-Франковска Олег Койляк с позывным "Берет".

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Он встал на защиту Украины после аннексии Крыма. Об этом сообщил заместитель главы Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"С глубокой печалью сообщаем, что в ходе ведения боевых действий в районе н.п. Угледар героически погиб старший сержант Олег Койляк, военнослужащий 48-го ОСБ 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. Сердце нашего преимущественно ивано-франковского пулеметного взвода "Берет" был настоящим. Каждый раз, когда я общался с ним, меня не оставляла мысль, насколько он лучше. Во всем", – отметил Колумбет.

По его словам, Койляк никогда не унывал и активно уничтожал врага.

"Он всегда легко шел в ад, уничтожал врага и возвращался со своей загадочной улыбкой. Можно очень долго рассказывать о его мужестве и победе, но сердце сжимается. Печальная весть опустошила, хотя кажется даже эта кошмарная статистика как-то привыкла. Мы потеряли одного из лучших наших бойцов, а Украина – одного из своих лучших сыновей", – добавил Колумбет.

Отметим, в 2014 году Койляку было 20 лет. Он служил на корабле "Тернополь" в Севастополе. Когда порт в городе был разделен на две части: украинскую и арендованную Россией, страна-агрессор перекрыла подачу воды и продуктов на их корабль. Затем адмирал "Тернополя" перешел на российскую сторону и приказал всем кораблям оставаться в бухте. Позже морякам дали взойти на землю.

Позже воин ушел в АТО, попал в группу спецназа, служил в Мариуполе. После ротации прошел обучение в Николаеве по оборонным действиям в городской застройке. Получил сертификат и учил ребят из своей части.

По словам командира, Койляк следил не только за тем, чтобы бойцы были в наглаженных формах и начищенных ботинках, а и находил подход к каждому солдату, следил за душевным равновесием.

Во время службы в Одессе он познакомился с будущей женой Кариной. В апреле 2017 года у пары родилась дочь и мужчина решил переехать домой, в Ивано-Франковск. Так Койляк полностью переключился на воспитание дочери. А со временем у пары родился и сын.

Также Койляк работал на предприятии, которое производит детали для автомобилей и занимался волонтерством – ездил на Восток с гуманитарной помощью бойцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на войне с российскими оккупантами погиб Артур Батий – сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в селе Богдановка.

Также за Украину отдал жизнь редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич из Львова. После полномасштабного вторжения РФ он встал на защиту Родины, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

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