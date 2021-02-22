Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: врач предупредила о тяжелейших осложнениях за всю пандемию

На Ивано-Франковщине, где зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, у пациентов были замечены тяжелейшие осложнения за все время пандемии.

Об этом заявила главный врач Городенковской районной больницы Александра Косовец, пишет "Край". По ее словам, сейчас ситуация обострилась настолько, что отделения под больных COVID-19 до отказа переполнены, поэтому пациентов приходится класть на на скорую руку переоборудованные койкоместа в неврологическом отделении.

Косовец отметила, что впервые за год в больницу доставили детей в тяжелом состоянии с зависимостью от кислорода. Двум из них меньше года.

"Таких тяжелых осложнений, которые наблюдаются сейчас, не было на протяжении всего периода COVID-19. Лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать из всех аптек. Эта волна COVID-19 будет тяжелой. Наверное, вирус очень сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальные", – сказала врач.

Кроме того, ее обеспокоил такой момент, как субфебрильная температура у больных в пределах 37,1-37,2 градусов. Ведь многие вообще не обращают на это внимание и продолжают ходить в общественные места, не проверив свой статус ПЦР-тестом.

"Серьезной проблемой является также то, что все измучились и перестали мерить температуру вообще перед тем, как идти на работу или в школу. Наша безответственность прежде всего перед собой, перед семьей, коллективом, в котором работаем, может обернуться трагедией", – предостерегла Косовец.

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