Всеукраинский проект поддержки женщин из семей военнослужащих был запущен в онлайн-формате

Всеукраинский проект поддержки женщин из семей военнослужащих Плюс-Плюс от сети образовательно-культурных и волонтерских пространств Гончаренко центр дополнительно запускают в онлайн-формате.

По словам организаторов, менее чем через две недели после запуска в оффлайне команда проекта получила около 1000 заявок на участие. Сегодня программа уже работает в Киеве, Одессе, Кропивницком, Подольске и Миргороде, а с октября расширится на все 27 центров сети.

Однако примерно треть регистраций – это женщины из семей военнослужащих, проживающих в отдаленных населенных пунктах, или в городах, где еще не открыли Гончаренко центр. Потому организаторы решили расширить формат и параллельно открыть "Плюс-Плюс" в онлайне.

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"Первые недели работы показали, что запрос на проект чрезвычайно велик. Сейчас Гончаренко центры работают более чем в 25 городах, но регистрации поступают со всех уголков Украины. Именно поэтому запускаем онлайн-версию программы для всех, кто по разным причинам не может присоединиться к участию в оффлайне. Поддерживать тех, кто ждет своих мужей, братьев и сыновей, – наша обязанность", – отметил основатель сети, народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что онлайн-версия проекта не будет отличаться от офлайна и будет содержать те же компоненты и возможности. В частности, участницы будут получать юридические и психологические консультации, будут участвовать в мастер-классах и воплощать собственные проекты на базе сети. Неизменным остается и главный принцип инициативы – организовывать события под запрос самих участниц.

Все встречи будут проходить на базе Гончаренко центра Online – отдельной платформы сети, созданной после полномасштабного вторжения.

"Большая часть команды Гончаренко центра Online - это педагоги из прифронтовых городов, которые, несмотря ни на что, продолжают предоставлять бесплатное образование для украинцев. Надеюсь, благодаря выходу программы "Плюс-Плюс" в онлайн мы сможем закрыть как можно больше запросов женщин из семей военнослужащих и сформировать действительно мощное сообщество", – отмечает директор ГЦ Online Виктория Захарова.

Первая встреча в онлайне состоится уже 26 сентября, однако регистрация будет оставаться открытой и дальше. Участие в проекте полностью бесплатное, чтобы присоединиться, достаточно заполнить короткую форму по этой ссылке.

Гончаренко центр – крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная народным депутатом Алексеем Гончаренко в 2021 году. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего. Важная составляющая проекта – платформа Гончаренко Центр. Online, что предлагает бесплатные уроки английского для всех желающих.

С 24 февраля 2022 года Гончаренко центры по всей стране превратились в мощные волонтерские хабы, где оказывается помощь военным и переселенцам. С тех пор команда проекта передала более 250 тонн помощи, а также более 70 автомобилей, антидроновые ружья, беспилотники и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" для спецназовцев.

"Плюс-Плюс" – национальный проект поддержки женщин из семей военнослужащих от образовательно-культурной сети Гончаренко, стартовавший 31 августа центр. Пилотными городами, где уже состоялись первые встречи с участницами, стали Одесса, Киев, Подольск, Миргород и Кропивницкий. В октябре 2023 года организаторы запустят программу еще в 20 городах. Проект предусматривает комплексные юридические и психологические консультации, образовательные лекции, мастер-классы и тренинги для матерей, жен, дочерей и сестер военнослужащих сил обороны. Участие в проекте полностью бесплатное.