Всемирный день психического здоровья: Фонд Рината Ахметова помогает украинцам преодолеть травму войны

По оценкам ВОЗ, в настоящее время почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств. Понимая масштабы проблемы, с первых дней войны в 2014 году Фонд Рината Ахметова избрал одним из ключевых направлений своей работы по оказанию психологической помощи людям, пострадавшим от войны. В ходе полномасштабной агрессии это направление было расширено и усилено.

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Сегодня 10 октября – Всемирный день психического здоровья, который имеет целью повысить осведомленность о проблемах психического здоровья в мире и мобилизовать усилия на его поддержку. Для украинцев, ежедневно проживающих войну, эта тема особенно актуальна.

Ключевые направления помощи, реализуемые Фондом Рината Ахметова:

– групповые лекции мобильных групп психологов Фонда Рината Ахметова, которые путешествуют по Украине и оказывают психологическую помощь и практические инструменты самопомощи жителям прифронтовых территорий, переселенцам из горячих точек, старшеклассникам и первокурсникам учебных заведений, а также людям, которые несут повышенное время войны свою нагрузку профессиональную деятельность – это врачи, учителя, социальные работники;

– психологическая помощь взрослым и детям, пострадавшим от военных действий, получили ранения и травмы и проходят курс физической и психологической реабилитации в санатории, обеспеченный Фондом, в рамках проектов "Реабилитация раненых детей", "Лечение и реабилитация раненых взрослых";

– помощь психологов детям, переживающим события войны, во время смен детского лагеря "Блогер Кемп"; в том числе и критически необходима первая психологическая помощь детям, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину, в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины";

– видеоролики и вебинары от психологов Фонда, которые на примерах подлинных историй объясняют механизм формирования травмы войны, дают практические советы по предотвращению дальнейшей травматизации и рассказывают, как исходить из сложных психоэмоциональных состояний во время войны, в рамках проекта "Голоса Мирных. Травма войны";

– психологические, мотивационные и поддерживающие проекты для детей и молодежи Украины, круглогодично реализуемые Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям";

– самая необходимая психологическая помощь людям после вражеских обстрелов жилых районов украинских населенных пунктов;

– терапевтическая возможность рассказать свою историю о пережитом во время войны, отрефлексировать ее, а также прочитать и послушать истории других украинцев в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самая большая в мире коллекция историй мирных жителей Украины о войне, содержащая более 120 тысяч рассказов из первых уст.

Следует обратить внимание на специальные страницы с практической информацией и советами, созданные Фондом для помощи украинцам во время войны. В частности, это:

– раздел Музея "Голоса Мирных. Травма войны"

– YouTube – канал Фонда.

Более 1075000 жителей Украины уже получили психологическую помощь от Фонда во время войны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу Травма войны.