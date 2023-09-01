Всегда шел на штурм первым: Порошенко попрощался с разведчиком Максимом Никитенко, погибшим возле Роботиного

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе простились с разведчиком Максимом Никитенко, погибшим 26 августа во время штурма Роботиного в Запорожской области. Почтить героя пришли собратья из 132 отдельного разведбата и 46-й бригады ДШВ, друзья и близкие.

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Петр и Марина Порошенко тоже пришли попрощаться с погибшим Героем. На своей странице в Facebook пятый президент рассказал, что виделся с Максимом три недели назад, когда военный вырвался с фронта, чтобы навестить в реанимации после тяжелого ранения Марусю Зверобой.

"Снова тяжелая потеря для нашей команды. Не верится. Только три недели назад виделись... Сегодня мы простились с Максимом Никитенко - отважным воином, разведчиком, командиром, который на штурм всегда шел первым. Он с 30-ки, вся семья у них воюет. Но в первую очередь мои слова поддержки – Маруси Зверобой, они еще с "Марусиных медведей" вместе, говорят, что командир должен идти в составе ядра группы, а не в дозоре, но это не о Максиме. Он вел за собой своих собратьев. во время увольнения Роботиного", – отмечает Порошенко.

Пятый президент также поддержал Марусю Зверобой, потерявшую любимого человека.

"Искренние соболезнования Марусе Зверобой пережить смерть любимого человека. Она является одним из сильнейших членов нашей команды, которая, несмотря на тяжелое ранение под Курдюмовкой, отказывается пойти на демобилизацию, а хочет продолжать увольнять Украину", - написал Порошенко.

"Это – яркое свидетельство того, как сильна украинская армия, и как мы должны держать единство. Единство не вокруг политиков, власти. А вокруг украинского воина, вокруг Вооруженных Сил Украины, которые делают чудеса и освобождают украинскую землю, к сожалению, платя огромную цену за это. Сердце разрывается… Почивай с миром, друг! Мы отомстим и победим!", – подчеркнул пятый президент.