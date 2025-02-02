Среди советских граждан было принято считать, что Советский Союз и Германия всегда были непримиримыми врагами, особенно во время Второй мировой войны. Однако историки доказывают, что к началу войны у двух стран были общие интересы, которые не раз приводили к сотрудничеству.

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Более того, сотрудничество между Советским Союзом и Германией продолжалось и в 1920-х годах, даже после прихода к власти нацистов. В Украинском институте национальной памяти напомнили, как менялись отношения между этими двумя государствами и всегда ли между ними была антагонистическая позиция.

Межвоенный период: общие интересы

После Первой мировой войны обе страны – СССР и Германия – были недовольны условиями Версальского мира. Германия стремилась восстановить свой военный потенциал, а Советский Союз искал возможности для изменения международного порядка, ограничившего его экономическое и политическое развитие. В 1922 году эти два государства подписали Рапалльский договор (1920), что явилось началом их военно-экономического сотрудничества.

В период с 1922 по 1933 год, когда Германия еще не была нацистской, Советский Союз активно помогал ей восстанавливать военную силу. В то время Германия восстанавливала армию, а советские органы власти обеспечивали военные учения и тренировки. Это включало в себя тайные авиашколы и центры для подготовки танкистов и химиков. Посещение советских учебных центров стало привычным для будущих командиров нацистской армии.

Тесное сотрудничество во время экономического кризиса

В период с 1926 по 1931 Германия стала одним из крупнейших торговых партнеров Советского Союза, и это еще больше укрепило их связи. В то время Москва и Берлин были политически и экономически заинтересованы в изменении существующего международного порядка, который казался им несправедливым.

Разрыв сотрудничества: подъем нацизма

Однако после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году ситуация изменилась. Идеологические разногласия между СССР и Германией стали более выраженными, и между странами возникло открытое противостояние. Нацисты открыто заявляли о своей враждебности к коммунизму, что привело к росту антагонизма между двумя государствами.

Однако общие интересы оставались. Несмотря на идеологический конфликт, оба государства сохраняли общий интерес — ликвидацию Версальской системы, которая ограничивала их возможности. В мае 1933 г., несмотря на ухудшение отношений, маршал Тухачевский заявил немецким военным, что СССР и Германия могут быть мощной силой на международной арене, если они будут действовать вместе.

Интересно, что летом 1933 г. немецкий генштаб организовал военные учения, включавшие совместное нападение на Польшу вместе с Красной армией. Это свидетельствует о том, что оба государства имели конкретные планы для сотрудничества, несмотря на открытую идеологическую рознь.

Изменение курса Сталина

К 1939 году ситуация изменилась: Сталин, стремясь избежать войны с Германией, начал активно работать над созданием антигитлеровской коалиции. Однако его условия для вступления в союз с Францией и Великобританией были неприемлемы для западных государств. Это привело к тому, что Сталин избрал другой путь.

Тайные переговоры с Германией

Сразу после оккупации Гитлером Чехословакии в апреле 1939 г. начались тайные переговоры между Германией и СССР. В результате этих переговоров был подписан пакт Молотова - Риббентропа, фактически означавший раздел Польши между двумя государствами. Это было еще одно подтверждение того, что между СССР и Германией существовала не только рознь, но и интересы, позволявшие обеим сторонам сотрудничать.

СССР и Германия: союзники или враги? Нельзя однозначно утверждать, что СССР и Германия были всегда врагами. Хотя позже, во время второй мировой войны, эти страны стали противниками, их отношения до сих пор включали как сотрудничество, так и острое идеологическое противостояние. В период между 1922 и 1939 годами их отношения изменялись в зависимости от политических и стратегических интересов.

Миф о непримиримости: историческая правда

Этот миф о постоянной розни между СССР и Германией не соответствует действительности. Собственно, сотрудничество между двумя государствами было неотъемлемой частью их взаимодействия в период между двумя мировыми войнами. Идеологические разногласия не всегда были на первом плане, когда речь шла об укреплении своих позиций на международной арене.

Историки, как Владимир Вятрович и Александр Зинченко, отмечают важность развенчания мифов, касающихся Второй мировой войны. История взаимоотношений между СССР и Германией является одним из примеров того, как манипуляции с историческими фактами могут изменить наше понимание великих событий прошлого.

Итак, СССР и Германия были не только врагами, как это часто представляется в исторических изложениях, но и порой сотрудничали, когда это отвечало их интересам. Этот период, когда две страны становились партнерами, является важной частью понимания предыстории Второй мировой войны и международных отношений того времени.

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