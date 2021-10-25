Все стороны могли предоставить любые свои доказательства по делу "Роттердам+" во время его рассмотрения в ВАКС, – адвокат
При рассмотрении дела "Роттердам+" в Высшем антикоррупционном суде все стороны имели возможность приобщать к материалам дела любые доказательства и документы.
Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявила адвокат в деле Ирина Одинец (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"В этом деле в суде сейчас находится 30 томов дела. Я думаю, что все стороны уже смогли привлечь все документы, все доказательства, которые у них есть", – сообщила адвокат.
По ее словам, в целом рассмотрение дела "Роттердам+" в ВАКС продолжалось более 4 месяцев. За это время было проведено 16 судебных заседаний.
"На 16-м судебном заседании было наконец принято решение о том, что прокурор правильно поступил и правильно, что закрыл дело", – добавила Одинец.
Адвокат отметила, что во время многочисленных заседаний, сторона обвинения публично – и в устном порядке, и в материалах дела – озвучила обвинения в адрес формулы "Роттердам+". Однако учитывая популистский характер этих обвинений и отсутствие четких аргументов, ВАКС постановил, что у прокуратуры не было законных оснований направлять обвинительный акт в суд.
Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку во время трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни пострадавших, ни факта нарушения закона.
13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".