Все сложится наилучшим образом: астропрогноз на 5 марта

В среду, 5 марта, длится 7 лунный день. Луна находится в Тельце с переходом в обед в знак Близнецов, Солнце остается в Рыбах.

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Какие энергии несет с собой такой день, рассказала эксклюзивно для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая. Она рассказала, что это будет день Меркурия во всех аспектах. Ведь именно этой планете посвящена среда и пятерка также несет энергию Меркурия.

"Поэтому стоит отметить, что в этот день будут складываться все дела. Если у вас есть какие-то договоренности, бизнес-дела, если у вас запланированы поездки, если у вас запланированы встречи, именно 5 марта будет очень хорошо совершить важные дела, важные начинания", – спрогнозировала Исита Гая.

По ее словам, все, что вы начнете в среду, 5 марта, будет на 100% успешным. "Все покупки, которые вы будете делать в этот день, они вам понадобятся", - добавила она. И посоветовала максимально использовать день для своей жизни.

"Вы также можете планировать в этот день. Вы можете планировать на будущее, вы можете прописывать какие-то планы, какие-то моменты, аспекты своей жизни. Это прекрасный день для манифестации создания своей ресурсной реальности", – объяснила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака – кого сегодня ждут новые перспективы, а кто столкнется с риском обмана.

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