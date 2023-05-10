'Все понимали, что пришла беда': врач из Харькова рассказала свою историю музею 'Голоса Мирных'

Врач-неонатолог Турине Омарова была на дежурстве, когда по Харькову начали бить российские ракеты. Тогда женщин и малышей спускали в подвалы, там принимали роды. Воспоминаниями о тех днях она поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"24 февраля была паника, неизвестность. Все пугало. Все мы были в опасности. Спускались в подвал, и спали там, и работали там, и рожали там...", — вспоминает Турине.

Все, кто был в больнице в первые дни войны, поддерживали друг друга — словно были знакомы много лет. Новоиспеченные папы относили детишек в подвал, помогали не только женам, но и врачам.

"Все понимали, что к нам пришла огромная беда, но нам всем надо держаться, сплотиться и вместе мы победим. Даже детки ели и спали, не плакали. Женщины всю свою любовь дали детям, которые чувствовали себя в безопасности", - делится неонатология.

Когда обстрелы усилились, ее семья уехала в Харьковскую область. Затем Турине отправилась оттуда в Кропивницкий, где теперь работает в отделении реанимации. Говорит, что жилье в Харькове "плюс-минус" целое - разбиты окна. Полностью сгорел бизнес родителей.

"Надо верить в лучшее и надеяться. Самое ценное, что мы имеем, не квартира или машина. Это семья и здоровье твое и твоих близких. И время, которое у нас, к сожалению, мимолетно", — уверена Турине.

Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

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