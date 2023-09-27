'Все начинается с малого': в Воздушных силах показали, как украинские пилоты адаптируются к F-16. Видео

Украинские пилоты проходят адаптацию к западным истребителям F-16 с помощью авиасимуляторов. Это позволяет им приспособиться к кабине нового для них борта в виртуальной реальности.

Как проходит этот процесс, показали в Telegram Воздушных сил. Таким образом, пилоты могут потренироваться выполнять совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь в разных регионах нашего государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Конечно, наша цель – полноценные авиатренажеры F-16 на территории Украины, учебные самолеты (спарки) и центры подготовки летного состава. И все начинается с малого", – отметили в ВС ВСУ.

Видео дня

Представитель командования подготовки ПС ВСУ Александр Дьяков рассказал, что эти системы помогают пилотам не привязываться к конкретным локациям, ко времени, оптимально использовать все свободные минуты для обучения для того, чтобы переучиться на самолет партнеров.

После прохождения тренировок на симуляторах летчики выбывают за границу для прохождения учений в странах-партнерах. Такая система сокращает продолжительность их подготовки.

"Авиационными симуляторами уже располагают практически все бригады тактической авиации. Это позволяет в будущем пилотам со знанием английского языка, с владением визуальных навыков быстрее овладевать западными истребителями, находясь в Европе или в США", – подчеркнул спикер ПС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 уже в следующем году. Сейчас Амстердам учит украинских пилотов управлять этими самолетами.

Процесс обучения наших летчиков ориентировочно может длиться от шести до восьми месяцев – это гораздо быстрее тренировок, которые проходят нидерландские пилоты. То сколько именно времени это займет в случае украинцев, зависит от многих факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Игнат заявил, что процесс обучения украинских пилотов на самолетах-истребителях F-16 "значительно сдвинулся с места". Он также отметил, что география стран, присоединившихся к "самолетной коалиции" для подготовки украинских пилотов, продолжает расти.

– Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для формирования мощных ВВС Украине необходимо получить от партнеров 160 современных истребителей F-16. Они позволят нашей армии доминировать в воздушном пространстве своего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!