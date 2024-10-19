Все из-за пропаганды: почему СССР называли 'родиной слонов'

Кто застал времена СССР, может помнить ироничное выражение "Советский Союз – родина слонов". Таким образом, граждане страны высмеивали преувеличенные или даже мнимые достижения государства.

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Но знаете ли вы, откуда появился этот афоризм? OBOZ.UA рассказывает, каким образом он возник и при чем здесь советская пропаганда.

Фраза из анекдотов

Исследователи советского фольклора связывают фразу "СССР – родина слонов" с анекдотами, популярными в те времена. Высмеивать государство в СМИ или официальной культуре было запрещено, поэтому такие шутки придумывали в народе и передавали из уст в уста. Фактически анекдот был формой устного народного творчества.

Многие анекдоты были политическими. В том числе смеялись над разницей между реальным бытом советских граждан и картинкой, которую создавала пропаганда. Вот пример такого анекдота с использованием фразы о слонах:

Учащимся в школе разных стран задают написать сочинение на произвольную тему, но чтобы оно рассказывало о слонах. Английский школьник пишет сочинение "Промышленное использование слонов", французский – "Сексуальная жизнь слонов", немецкий – "Слоны – предшественники танков", а советский – "СССР – родина слонов".

Этот анекдот базируется на национальных стереотипах, связанных с разными нациями. Так англичан считали изобретателями и предпринимателями, французов – романтикам, немцев – военизированным обществом, а советские люди имели только те успехи, о которых им рассказывали в печати, и которые никак не отражались на их повседневной жизни. Например, людей заставлять гордиться космической программой или ядерными разработками. И эту гордость они выражали порой очень странным образом.

На самом деле это было одновременно и ложью, и преувеличением. Ведь в США и Европе технологии развивались быстрее. Так же и ложью, и преувеличением является утверждение о том, что слоны происходят с территории СССР.

Связь с холодной войной

Конечно, фразы о родине слонов очень веселили людей, понимавших реальное положение на международной арене во время холодной войны. Тогда СССР пытался конкурировать с США за звание сверхдержавы. И СМИ раздували любые успехи Страны Советов до невиданного уровня, даже когда речь шла о чем-то незначительном.

Более того, откровенный плагиат из западных образцов часто называли советскими изобретениями, аналогов которых нет в мире. Видевшие реальный прототип и имевшие возможность сравнить качество граждане, тут же вспоминали в таком случае афоризм о родине слонов. Ведь эти животные для Союза были такими же со своими, как бытовые приборы или другие разработки, которые советские инженеры воровали на западе.

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