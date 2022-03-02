"Врагу не будет покоя!" В сети показали фото 13 героев, погибших из-за войны Путина в Украине

Марина Погорилко
Общество
2 минуты
5,5 т.
В сети показали список украинских Героев из Ривненщины
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В сети показали список украинских Героев из Ривненщины, павших в боях за родную землю во время Великой Отечественной войны Украины. Также опубликованы их фотографии.

Имена защитников назвали в Facebook Типичное Ровно 🇺🇦 Rivne 1283. Так, в период 24.02.2022-01.03.2022 погибли:

  1. Игорь Усик (с.Ресники Гощанщина);

  2. Марчук Василий (с.Миротин Здолбуновщина);

  3. Никитчук Павел (г.Здолбунов);

  4. Кучерук Виталий (с.Александрия);

  5. Черначук Петр (с.Федоровка Гощанщина);

  6. Карпюк Владислав (с. Федоровка Гощанщина);

  7. Базелюк Игорь (с.Каменка Березновщина);

  8. Телетьон Василий (с.Великое Вербче Сарненщина);

  9. Стебиш Артур (с.Вишневое Демидовщина);

  10. Боровец Андрей (с.Дружба Радивиловщина);

  11. Сергей Мовчун (с. Мутвица Зареченщина);

  12. Теслюк Виталий (с. Копань Демидовщина).

Защитники Ривненщины, павшие в боях за Украину
Герои Ривненщины, погибшие во время Великой Отечественной войны Украины.
Видео дня
За Украину пало 13 Героев
За Украину в войне с Россией погибли 13 воинов
13 воинов из Ривненщины погибли в войне за Украину
Список погибших Героев из Ривненщины

В комментариях жители выразили соболезнование и сожаление по поводу гибели молодых мужчин и выразили уверенность, что "врагу не будет покоя и на том свете. Да и за вас обязательно будет им месть".

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Андрей Цебро. Ему было 22 года, воин погиб во время боя за Ахтырку.

УкраинаРивнеВойна в Украине 2022