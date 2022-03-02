"Врагу не будет покоя!" В сети показали фото 13 героев, погибших из-за войны Путина в Украине

В сети показали список украинских Героев из Ривненщины, павших в боях за родную землю во время Великой Отечественной войны Украины. Также опубликованы их фотографии.

Имена защитников назвали в Facebook Типичное Ровно 🇺🇦 Rivne 1283. Так, в период 24.02.2022-01.03.2022 погибли:

Игорь Усик (с.Ресники Гощанщина); Марчук Василий (с.Миротин Здолбуновщина); Никитчук Павел (г.Здолбунов); Кучерук Виталий (с.Александрия); Черначук Петр (с.Федоровка Гощанщина); Карпюк Владислав (с. Федоровка Гощанщина); Базелюк Игорь (с.Каменка Березновщина); Телетьон Василий (с.Великое Вербче Сарненщина); Стебиш Артур (с.Вишневое Демидовщина); Боровец Андрей (с.Дружба Радивиловщина); Сергей Мовчун (с. Мутвица Зареченщина); Теслюк Виталий (с. Копань Демидовщина).

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В комментариях жители выразили соболезнование и сожаление по поводу гибели молодых мужчин и выразили уверенность, что "врагу не будет покоя и на том свете. Да и за вас обязательно будет им месть".

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Андрей Цебро. Ему было 22 года, воин погиб во время боя за Ахтырку.