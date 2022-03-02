"Врагу не будет покоя!" В сети показали фото 13 героев, погибших из-за войны Путина в Украине
В сети показали список украинских Героев из Ривненщины, павших в боях за родную землю во время Великой Отечественной войны Украины. Также опубликованы их фотографии.
Имена защитников назвали в Facebook Типичное Ровно 🇺🇦 Rivne 1283. Так, в период 24.02.2022-01.03.2022 погибли:
Игорь Усик (с.Ресники Гощанщина);
Марчук Василий (с.Миротин Здолбуновщина);
Никитчук Павел (г.Здолбунов);
Кучерук Виталий (с.Александрия);
Черначук Петр (с.Федоровка Гощанщина);
Карпюк Владислав (с. Федоровка Гощанщина);
Базелюк Игорь (с.Каменка Березновщина);
Телетьон Василий (с.Великое Вербче Сарненщина);
Стебиш Артур (с.Вишневое Демидовщина);
Боровец Андрей (с.Дружба Радивиловщина);
Сергей Мовчун (с. Мутвица Зареченщина);
Теслюк Виталий (с. Копань Демидовщина).
В комментариях жители выразили соболезнование и сожаление по поводу гибели молодых мужчин и выразили уверенность, что "врагу не будет покоя и на том свете. Да и за вас обязательно будет им месть".
Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Андрей Цебро. Ему было 22 года, воин погиб во время боя за Ахтырку.