В бою против российских оккупантов погиб боец из Полтавщины. Фото героя

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В боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Андрей Цебро. Ему было 22 года.

Об этом в Facebook сообщила глава Оржицкой территориальной общины (Полтавская область) Елена Сидоренко. Как пишут близкие друзья, воин погиб во время боя за Ахтырку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Наш юный защитник… Андрей Цебро… Вечная слава и память тебе, наш мальчик, воин", – написала Сидоренко.

"Очень дорогой мне человек. Я горжусь тобой! Спасибо!" – добавила Наталья Стасенко.

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Андрею Цебро было 22 года. Он был выпускником Одесской академии сухопутных войск.

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