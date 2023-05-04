Враг все еще имеет запасы, но постепенно истощается: в ВСУ рассказали о боях за Бахмут

В Бахмуте продолжаются жесткие столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками. Захватчики все еще имеют запасы, но несут значительные потери и постепенно истощаются.

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За сутки Силы обороны ликвидировали под Бахмутом более 100 человек путинской армии. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что Бахмут все еще остается главной целью захватчиков, которые за последние сутки 19 раз атаковали позиции украинских защитников. В целом враг обстрелял позиции ВСУ 229 раз. Для этого он использовал разные системы и калибры ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, враг совершил на Бахмут два авианалета.

"Мы же во время отражения этих атак уничтожили 133 оккупанта, 176 получили ранения. Также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Житель" и две станции "Стриж", две самоходные установки врага, две пушки-гаубицы, БМП и 8 полевых складов боекомплектов", – отметил Череватый.

Он добавил, что оккупанты все еще имеют запасы, но они уменьшаются каждый день, а пополнять их быстро невозможно.

Кроме того, захватчики используют на Бахмутском направлении устаревшую технику. Речь идет о БМП-1 или БТР-60, танках Т-62. Это в свою очередь свидетельствует о том, что потенциал врага истощается.

Череватый также подчеркнул, что взять Бахмут до 9 мая оккупантам не удастся, все их попытки будут отражены защитниками Украины.

"Даже если стратегически смотреть, это уже выглядит несколько забавно, когда для такой крупнейшей страны мира главным трофеем на 9 мая будет взятие районного центра", – добавил он.

Следует отметить, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что в течение последних дней оккупанты, вероятно, продвинулись ближе к шоссе O0506 к северо-западу от Хромового и захватили Бахмутский медицинский колледж в западной части города.

– Город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои, в результате атак оккупантов стал почти непригодным для жизни.

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