Враг пытался продвинуться на нескольких направлениях и штурмовал Бахмут, на Херсонщине оккупанты ввели ''кадетские классы'' в школах – Генштаб

В течение текущих суток российские оккупационные войска пытались продвинуться на нескольких направлениях и штурмовали Бахмут в Донецкой области. В то же время на временно оккупированной части Херсонской области захватчики ввели "кадетские классы" в школах.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 2 марта. В частности, наступательные действия захватчики продолжают вести на Бахмутском, Лиманском, Купянском, Шахтерском и Авдеевском направлениях.

А именно:

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался наступать вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области. оккупанты из артиллерии обстреляли районы 17 населенных пунктов. В частности, это – Двухлетняя, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют город Бахмут, однако успеха не имеют. Украинские защитники отразили атаки в районах Бахмута, Хромового и Ивановского Донецкой области. Однако вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях захватчики атакуют позиции наших войск и пытаются безуспешно наступать в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись районам 15 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась. Путинская армия содержит подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. При этом формирование наступательных группировок окупантов не выявлено.

В то же время враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Рыжевка, Хотинь, Стецьковка и Славгород Сумской области и районы 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово и Стрелка.

А на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. На отдельных участках оккупанты пытаются создать условия для перехода в наступление. Также в течение суток они провели артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это – Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Кроме того, в течение суток российские преступники нанесли 24 авиационных удара по позициям украинских защитников и 3 ракетных удара по городам Времен Яр Донецкой области и Запорожья. В результате террористического акта повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения.

Также враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области.

При этом во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые "кадетские классы", начиная с первого класса. Для этих учащихся обязательно носить униформу и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.

В то же время из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им больше 50 лет. Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные ВУЗы российской федерации.

Кроме того, путинская армия ужесточила фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. С этой целью в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Они проводят массовые обыски жилых помещений, а также проверку телефонов. При этом основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 состав боеприпасов противника.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты технически находятся в боевой готовности к нанесению ракетного удара по Украине еще с 24 февраля. Однако его все время переносят из-за противодействия Сил обороны.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что в России есть в избытке советские зенитные управляемые ракеты С-300, благодаря которым она экономит дорогие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

Как сообщал OBOZREVATEL, военная разведка Украины фиксирует изменения в тактике страны-агрессора России в нанесении массированных ракетных атак по нашим городам. Частично они связаны с нехваткой у врага соответствующего вооружения.

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