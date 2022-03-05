Враг пытался окружить Киев и Харьков, десант возле Одессы испугался погоды – Генштаб

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В пятницу, 4 марта, на девятый день героического противостояния украинцев оккупантам из России, враг был сосредоточен на окружении Киева и Харькова. В этих направлениях украинские военнослужащие отразили наступление россиян.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по поводу российского вторжения в Украину по состоянию на 00:00 4 марта. Как отмечается в сообщении, оккупанты продолжают наступать на Украину, используя авиацию и высокоточное оружие, однако они получают отпор от ВСУ.

Главное из сводки:

основные усилия войск РФ – на окружении Харькова и Киева;

группировка обороны столицы отражает наступление и удерживает обозначенные рубежи;

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оккупанты планируют выйти на админграницы в Луганской и Донецкой областях и создать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом;

на белорусской границе расположена БТГр из состава 38 ОДШБ ВС Беларуси. Большинство военнослужащих отказываются исполнять преступные приказы;

в акватории Черного моря из- за ухудшения погоды захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крыма;

на Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей у Бородянки для выдвижения в направлении Киева. Оккупантов остановили районы Шибеного и Катюжанки;

в районе Дымера войска РФ продолжают создание района обороны;

на Донбассе используют военных с временно оккупированных территорий, которые действуют в направлениях на Харьков и Мариуполь. В обороне Мариуполя пытаются обнаружить слабые места;

на Таврическом направлении подразделения противника из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья;

подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.

Потери оккупантов

За девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов, сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ.

В течение 4 марта было уничтожено:

три Су-25 – два на Черниговщине, один – под Волновахой;

три вертолета российских оккупационных войск.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составляют:

личного состава – 9166 человек;

боевых бронированных машин – 939 единиц;

автомобильной техники – 404;

танков – 251;

артиллерийских систем – 105;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ПСМ) – 60;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50;

вертолетов – 37;

самолетов – 33 (уточняется);

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 18;

беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 3;

легких скоростных катеров – 2

Как сообщал OBOZREVATEL, наиболее напряженной ситуация из-за вторжения российских оккупантов на территорию Украины остается в Мариуполе и Николаеве. Однако украинские военнослужащие дают врагу мощный отпор, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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