Враг пытался окружить Киев и Харьков, десант возле Одессы испугался погоды – Генштаб
В пятницу, 4 марта, на девятый день героического противостояния украинцев оккупантам из России, враг был сосредоточен на окружении Киева и Харькова. В этих направлениях украинские военнослужащие отразили наступление россиян.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по поводу российского вторжения в Украину по состоянию на 00:00 4 марта. Как отмечается в сообщении, оккупанты продолжают наступать на Украину, используя авиацию и высокоточное оружие, однако они получают отпор от ВСУ.
Главное из сводки:
основные усилия войск РФ – на окружении Харькова и Киева;
группировка обороны столицы отражает наступление и удерживает обозначенные рубежи;
оккупанты планируют выйти на админграницы в Луганской и Донецкой областях и создать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом;
на белорусской границе расположена БТГр из состава 38 ОДШБ ВС Беларуси. Большинство военнослужащих отказываются исполнять преступные приказы;
в акватории Черного моря из- за ухудшения погоды захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крыма;
на Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей у Бородянки для выдвижения в направлении Киева. Оккупантов остановили районы Шибеного и Катюжанки;
в районе Дымера войска РФ продолжают создание района обороны;
на Донбассе используют военных с временно оккупированных территорий, которые действуют в направлениях на Харьков и Мариуполь. В обороне Мариуполя пытаются обнаружить слабые места;
на Таврическом направлении подразделения противника из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья;
подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.
Потери оккупантов
За девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов, сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ.
В течение 4 марта было уничтожено:
три Су-25 – два на Черниговщине, один – под Волновахой;
три вертолета российских оккупационных войск.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составляют:
личного состава – 9166 человек;
боевых бронированных машин – 939 единиц;
автомобильной техники – 404;
танков – 251;
артиллерийских систем – 105;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ПСМ) – 60;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50;
вертолетов – 37;
самолетов – 33 (уточняется);
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 18;
беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 3;
легких скоростных катеров – 2
Как сообщал OBOZREVATEL, наиболее напряженной ситуация из-за вторжения российских оккупантов на территорию Украины остается в Мариуполе и Николаеве. Однако украинские военнослужащие дают врагу мощный отпор, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
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