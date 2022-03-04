Самые напряженные направления – Мариуполь и Николаев, но враг в шоке от возможностей ВСУ и получает 'по зубам', – Данилов

Наиболее напряженной ситуация из-за вторжения российских оккупантов на территорию Украины остается в Мариуполе и Николаеве. Однако украинские военнослужащие дают врагу мощный отпор.

Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу, 4 марта, во время телемарафона. По его словам, враг в шоке от возможностей Вооруженных сил Украины, он получает "по зубам".

Также Данилов отметил, что информационная операция в Херсоне потерпела поражение. Кроме того, по его словам, Россия планирует привлечь силы ОДКБ для вторжения в Украину. "Сейчас у Путина большое желание привлечь ОДКБ – кыргызов, узбеков и другие народности. Если мы это увидим, это будет недопустимо", – сказал секретарь СНБО.

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Он также отметил, что за восемь дней войны, которую Россия начала на территории украинского государства, ранения получили 840 украинских детей, а украинцы своими жизнями закрывают небо.

Данилов также сообщил, что сейчас нет угрозы вторжения в Украину белорусских войск, но ВСУ готовы к любому развитию событий.

"На сегодняшний день мы видим, что этого нет, и мы бы очень не хотели, чтобы это не произошло (вторжение белорусских войск в Украину – ред.). Но даже если это произойдет, то наши военные будут готовы к такому развитию событий", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов заявил, что украинские воины, проявляя мужество и героизм, держат небо над Украиной ценой своей жизни. ВСУ и другие силовые подразделения нашей страны сейчас воюют с Россией не только за свою землю, но и Европу.